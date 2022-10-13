انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022: رياح بالليل وهذه أماكن سقوط الأمطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح خلال ساعات ليل اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية، مما يقلل الإحساس بدرجات الرطوبة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن سوف يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد في ساعات النهار ، لطيف في أول ساعات الليل ومائل البرودة فى أخره على كل أنحاء البلاد.