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لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 5 أماكن في محافظة “القليوبية”

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رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأربعاء  الموافق 12 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز طوخ

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة  بداية الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة طارئة للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وحددت كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز طوخ وهي قرية ميت كنانة ، صرف الوحايشة ، عزبة العلمى ، والابيارى ، عزبة سعد بية.
 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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