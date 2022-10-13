انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 5 أماكن في محافظة “القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز طوخ