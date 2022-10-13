انهيار منى عراقي على فيس بوك: مش عايزة اتجوز في السر تاني ولادي كبروا

انت الان تتابع خبر انهيار منى عراقي على فيس بوك: مش عايزة اتجوز في السر تاني ولادي كبر واوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب انهيار منى عراقي على فيس بوك في حالة من الحزن الشديدة بين متابعيها، وقالت أنها لا تعرف طعم النوم من 3 أيام بعد الأخبار التي انتشرت مؤخراً، حول زواجها من الطبيب الشهير أيمن رشوان.

أيمن رشوان ومنى عراقي