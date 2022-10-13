انهيار منى عراقي على فيس بوك: مش عايزة اتجوز في السر تاني ولادي كبروا

انت الان تتابع خبر انهيار منى عراقي على فيس بوك: مش عايزة اتجوز في السر تاني ولادي كبر واوالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسبب انهيار منى عراقي على فيس بوك في حالة من الحزن الشديدة بين متابعيها، وقالت أنها لا تعرف طعم النوم من 3 أيام بعد الأخبار التي انتشرت مؤخراً، حول زواجها من الطبيب الشهير أيمن رشوان.
أيمن رشوان ومنى عراقي
وتحدثت منى عراقي في بث مباشر على فيس بوك وهي منهارة، قائلة “من يومين وأنا مش عارفة أنام ووصلت لـ 3 أيام، ومش عايزة أتجوز في السر تاني، خلاص ولادي كبروا ولا يوجد داعي إلى الزواج في السر، ونفت كل ما انتشر حول زواجها من أيمن، ومش هكشف عن أسم الشخص لأنه ميهمش حد”.
زوج منى عراقي وأضافت أنها فوجئت بخبر زواجها من أيمن رشوان لمجرد أن الكثيرين رأوها تجلس بجانبه في حفل زفاف سالي عبد السلام، وانهارت بشكل كبير في البكاء وتعصبت كثيراً، وذلك لأنها لا تريد أن يعرف عنها أي شيء أي شخص، وأن الجميع لا يريد أن يتركهوها في حالها