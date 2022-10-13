وزير الزراعة يلتقى نائب مدير البنك الدولى على هامش اجتماعات «فاو» فى روما

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة فى قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، الذى يدعمه البنك بمبلغ نحو 500 مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوى مع وزارتى الزراعة والتموين، لافتا إلى أن هناك تفهما دائما من البنك الدولى وتعاونا وثيقا مع جمهورية مصر العربية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك أيضا يوجه تمويله فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، منوها بأن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم.

وأوضح أن تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولى، وأن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية، بهدف دعم قطاع الزراعة، اشترك فيها القطاع الخاص، عن طريق الاستثمار.

ونوه القصير بأهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا إلى أن مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل أزمة تفتت الحيازات الزراعية، التى تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.

وأعرب الوزير، عن أمله فى أن تكون هناك التزامات خلال مؤتمر المناخ، الذى تستضيفه مصر الشهر المقبل، وتنفيذ للمبادرات التى يجرى إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك تدعم الدولة المصرية، التكيف وليس التخفيف.

ومن جهته أشار نائب مدير البنك الدولى، إلى أن البنك يوجه من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا، فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وأن نحو من 50 إلى 55٪ من إقراض البنك الدولى، يجرى نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والابتكار.

وذكر أنه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى اتخذت من قبل، فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب المهمة فى نمو وزيادة الناتج القومى للدول.

وأشار إلى قضية الطاقة، التى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعى النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مشددا على أن مصر والبنك الدولى لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل فى قطاع الزراعة.

وأورد أن هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار فى الزراعة وأن هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتى أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.

وركز نائب مدير البنك الدولى على أهمية توجيه ميزانيات كبيرة ومحددة لكل من قطاعى الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.