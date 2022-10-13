جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعيين خريجى دفعة طلبة الكليات العسكرية " 115 حربية، 73 البحرية، 89 الجوية، 50 دفاع جوى، 59 فنية عسكرية، 4 طب القوات المسلحة" 51 معهد فنى للقوات المسلحة" درجة الملازم أول تحت الاختبار، وذلك اعتبارا من 30 يونيو 2022.





كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسى نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثانية لكل الخريجين. جاء ذلك ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالكلية الحربية اليوم الخميس. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يمنح خريجى الكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.