عاجل- السيسى يشهد العرض العسكرى لخريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى العرض العسكرى لخريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة، ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالكلية الحربية اليوم الخميس.





وشارك أبطال مصر الرياضيون الحاصلون على ميداليات أولمبية وعالمية، طلبة الكليات العسكرية فى حفل تخرجهم اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.

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