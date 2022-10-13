«كنائس مصر» يعقد مؤتمرا حول الكنيسة وقضايا العصر

جدة - نرمين السيد - وعقدت 8 محاضرات خلال أعمال المؤتمر، تلتها ورش العمل، والمناقشات العديدة كالتالى: الكنيسة والصحة النفسية، للأنبا ميخائيل، الأسقف العام لحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الكنيسة وثقافة الاستهلاك للأسقف الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

وتضمن المؤتمر محاضرات أخرى مثل: الكنيسة وقضايا أخلاقية، للأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعى، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الكنيسة والعالم الافتراضى للسيد عادل عزمى، الكنيسة والعمل المسكونى القس د. بيشوى حلمى، الأمين العام الأسبق لمجلس كنائس مصر، وقدمها عنه القس بطرس فؤاد.

كما تضمن محاضرة ألقاها الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، حول الكنيسة وقضايا البيئة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الكنيسة والمشاركة المجتمعية"، للأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، فيما جاءت المحاضرة حول الكنيسة ونقد للنص للدكتور القس وجيه يوسف، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر ضم ممثلين عن العائلات الخمس الكنسية التى تشكل مجلس كنائس مصر، كما ساهم المؤتمر فى دعم روح المحبة، والوحدة بين الكهنة، والقساوسة من الكنائس الخمس، علما بأن لجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، تأتى تحت رئاسة الأب يوحنا سعد، راعى كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل.