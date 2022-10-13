عاجل.. السيسى يشاهد الفيلم التسجيلى «قادة فى سجلات الأمة»

جدة - نرمين السيد - تناول الفيلم عددا من أبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عدد من القادة البارزين فى تاريخ العسكرية المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.

