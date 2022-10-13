إدراج 26 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى «THE» لعام 2022

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023.





وأشار التقرير إلى إدراج 26 جامعة مصرية فى التصنيف، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، حيث تصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، وجاءت فى المرتبة من (401 – 500)، تليها جامعتا دمياط وكفر الشيخ فى المرتبة من (501 - 600).

ولفت التقرير إلى حصول 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 – 800)، وهى جامعات (بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا)، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 – 1000)، وهى جامعات (الأزهر، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية فى مصر، بنى سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا).

وأوضح التقرير حصول 6 جامعات مصرية على المرتبة من (1001 – 1200)، وهى جامعات (عين شمس، أسيوط، المنوفية، بورسعيد، سوهاج، وجنوب الوادى)، كما حصلت 4 جامعات مصرية على المرتبة (1201 - 1500)، وهى (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجامعة البريطانية فى مصر، الجامعة الألمانية فى القاهرة، وجامعة حلوان).

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن هذا التصنيف يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هى: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة). ويعتمد على 13 مؤشرا فرعيا تم اختيارهم لتقديم أكثر المقارنات شمولا وتوازنا، ويشترط التصنيف أن تكون الجامعة تعليمية بحثية، وأن تكون نشرت 1000 بحث فى المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2017 – 2021 وبحد أدنى 150 بحثا فى العام.