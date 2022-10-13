الرئيس السيسي يصل إلى مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس إلى مقر الكلية الحربية؛ لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

كان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر الكلية الحربية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وحيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسر طلبة الكليات فور وصوله ساحة الاحتفال.