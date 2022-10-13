وزير التعليم العالى يبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع اليونسكو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش المشاركة فى اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته (215) لإلقاء كلمة مصر بباريس.

وبحث وزير التعليم العالى، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى وتطوير المهارات التقنية والمهنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ومبادرات الوزارة المختلفة التى تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم الجامعى، مشيرا إلى توسع الجامعات المصرية فى توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لمنح درجات علمية مزدوجة.

وأضاف عاشور أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية حديثة بدرجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية عريقة، كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/2023 وتقدم برامج دراسية بينية حديثة ومتميزة، فضلا عن بدء الدراسة فى 10 جامعات تكنولوجية فى إطار الاهتمام بمسار التعليم التكنولوجى وتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وتلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار الوزير إلى استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم تعليم دولى متميز على الأراضى المصرية، ولتحفيز الطلاب على الدراسة فى مصر بدلا من السفر للخارج بحثا عن تعليم دولى، مشيرا إلى أن تلك الجامعات تقدم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلى.

ومن جانبها، رحبت مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتعليم بالجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرة إلى إمكانية تقديم المنظمة المساعدة والدعم الفنى لتطوير القدرات البشرية فى مختلف المجالات، من خلال تدريب الأساتذة الجامعيين على الاستفادة من المبادرات التى طرحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى الذى استضافته مصر فى ديسمبر 2021، كما رحبت بإمكانية استفادة مصر من مبادرة اليونسكو "Campus Africa" التى تهدف إلى إقامة بنية تحتية متطورة فى مجال البحث العلمى.

وفى سياق متصل، عقد د. أيمن عاشور اجتماعا مع السيد / إيرنيستو أوتون مساعد المديرة العامة لليونسكو لقطاع الثقافة، وتناول اللقاء بحث فرص توسيع نطاق التعاون الجامعى مع منظمة اليونسكو من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات بالجامعات المصرية فى مجال الحفاظ على التراث والقطاعات والتخصصات العلمية الأخرى، بما فى ذلك إمكانية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب؛ لضمان تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن تعزيز التعاون مع كراسى اليونسكو الجامعية.

ومن جانبه، أعرب مساعد المديرة العامة عن انفتاح المنظمة وترحيبها بالتعاون المشترك مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجالى التراث المادى وغير المادى وتعزيز التواصل مع المتاحف لدعم وتشجيع السياحة فى مصر.

حضر الاجتماعين السفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، ود. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين مصر والدول المشاركة فى المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، خاصة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية ودعم تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).