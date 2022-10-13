رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء ملفات العمل

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التى تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية فى مجال صناعة الدواء.
من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريرا تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص فى التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصرى، مع المساهمة فى فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلا عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.
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