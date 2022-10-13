حياة كريمة فى قنا.. خلايا نحل لتشييد مركز تنمية الأسرة والطفل (صور)

جدة - نرمين السيد - على قدم وساق، وبخطى ثابتة، تستمر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للأهالى فى جميع قرى الجمهورية، لتستمر سواعد البناء، فى تشييد "الجمهورية الجديدة"، والتى تبدأ من تنمية جميع أفراد الأسرة، حيث يستمر البناء فى مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، فى قرية أبومناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، ليكون مركزا لخدمة الجميع فى التنمية والتمكين الاقتصادى.





نسبة عالية من الإنجاز

يقول حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن مركز تنمية الأسرة والطفل، الذى يعد أحد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يتكون من طابقين، الأرضى وبه حضانة، واستقبال، وصالة ألعاب، ومركز تخاطب، ومركز علاج طبيعى، ومرافق.

ويتابع رئيس القرية، أن الطابق الثانى يتكون من، معرض مفتوح، وورشة تدريب، وفصل محو الأمية، وعيادة تنظيم الأسرة، ومركز مودة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.





ويؤكد أن هذا المركز، لمساعدة الأهالى فى التوجيه والإرشاد، فى ظل عمل مستمر ونسبة انجاز عالية جدا لتسليم المركز فى أسرع وقت ممكن.

ويوضح جيلانى، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على استمرار المتابعات الميدانية، لضمان تحقيق معدلات أعلى للنسب التنفيذية للمشروعات، وتنفيذها وفق أفضل المعايير والمواصفات المقررة طبقا للجدول الزمنى المحدد لها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

12 مليون جنيه

ويقول المهندس محمد كرم أبوالقاسم، المشرف على تنفيذ المركز، لـ"دوت الخليج"، إنه تم تخصيص مساحة 1400 مترا للانشاء، وبتكلفة تقريبية تصل إلى 12 مليون جنيها، ويهتم بتنمية الاسرة، وبه العديد من الأماكن التى تناسب ذوى الهمم، وفق توجيهات معالى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم البدء فى التنفيذ فى بداية نوفمبر الماضى، وتم الانتهاء من الأعمال والتشطيبات النهائية فى أغسطس، تمهيدا للتسليم النهائى.

توفير فرص عمل

يؤكد عادل رشيدى، صاحب ورشة رخام من أهالى القرية، إن هذا المشروع الخاص بمركز تنمية الأسرة والطفل، وفر العديد من فرص عمل لأهالى القرية، وقامت بفتح أبواب الرزق للجميع.

وتابع، أن القرية بها قرابة 7 مشروعات تابعة لحياة كريمة، وجميعها وفرت فرص عمل متعددة لشباب وأسر القرية، خاصة وأن الجميع يعمل فى مشروعات البناء والعمالة اليومية، ولذا فإن مشروعات حياة كريمة هدفها التنمية، بالإضافة على خلق فرص عمل للأهالى الذين كانوا يسافرون إلى محافظات أخرى بحثا عن الرزق.

نور الدين مصطفى، خفير على المشروع، يشير إلى أن مشروعات حياة كريمة بالقرية، ساهمت بشكل كبير فى خلق فرص عمل لجميع الشباب الذين تعطلوا عن العمل فى فترة كورونا، والذى أحدثت نشاطا فى كافة الحرف اليدوية والمهن اليومية، فكانت "وش السعد على الكل".