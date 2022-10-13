توجيهات الرئيس السيسى بتوسيع الرقعة الزراعية والعمرانية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: شبكة طرق متكاملة لاستيعاب حركة التنمية، وربط مشروع "مستقبل مصر" بالمحاور الرئيسية ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر" من جميع العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجها بإقامة شبكة طرق متكاملة، لربط كل مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية فى محيطه الجغرافى، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى المتوقع لتلك المنطقة فى إطار "الدلتا الجديدة"، ونظرا لحجم الأراضى الشاسعة المستصلحة، وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقا مع إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر".

وتحت عنوان مدبولى: المؤتمر الاقتصادى منصة لتبادل وجهات النظر مع الخبراء ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أشار خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسته، إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر، بهدف صياغة خريطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شهد استعراض جانب من الاستعدادات التى تتم لعقد المؤتمر الاقتصادى، المقرر أن يقام فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه يتم فى إطار الإعداد للمؤتمر إجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين فى عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقترحات التى تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات.

وتحت عنوان مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ومنح تيسيرات جمركية للمصريين المقيمين فى الخارج ، ذكرت صحيفة الأخبار أن مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هـذا الـقـانـون، وكـذا فـى حـالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المـشـروع، يـجـوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح فى المخالفات البنائية، والتى تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فى عدد من الحالات الأخرى وهى الأعـمـال التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء، على مـشـروع قـانـون بـشـأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وتحت عنوان شكرى يشيد بمستوى التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، ذكرت صحيفة الجمهورية ، أن وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أشاد بمستوى الـتـعـاون بين مصر وسـكـرتـاريـة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، مبرزا الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمى أو الشق الموضوعى، وذلك بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة، وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصة التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ.

جاء ذلك استقبال الوزير شكرى، أمس سايمون ستيل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بـوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات عملية الإعداد الجارية لتنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، والذى تعول عليه كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى من أجل دفع عمل المناخ الدولى قدما وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

وتحت عنوان جبالى: القيادة السياسية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة ، ذكرت صحيفة الأخبار أن المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أكد أن المرأة مثلت ركنا أساسيا للتقدم والازدهار البشرى؛ وطرفا فاعلا فى بناء الحضارات الإنسانية، مؤكدا أن إشراك المرأة فى كافة مناحى الحياة ضرورة قصوى وحيوية لاستمرارية التطور الحضارى الإنسانى وضمانة أصيلة لاستقرار الشعوب والمجتمعات وتطورها.

جاء ذلك فى كلمة المستشار د. جبالى فى أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات ذات الصلة بها، والمنعقدة فى رواندا، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندرى باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمود وسلما.

وتحت عنوان المحافظات تستعد للشتاء بتطهير المخرات والشنايش ، ذكرت صحيفة (الشروق)، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات واصلت استعداداتها لموسم الشتاء، بتطهير وصيانة مخرات السيول، لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول.

ووجـه وزيـر الـتـنـمـيـة المحلية هشام آمنة إدارة الأزمات التابعة للوزارة والمحافظات بمراجعة جميع استعداداتها والإجـراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها، حسبما صرح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية.

وفى السياق ذاته، أعـلـن محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، حالة الطوارئ بالمحافظة ورفع درجة الاستعدادات تحسبا لسقوط أمطار متوسطة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فى الأيام المقبلة.

وأضـاف نـافـع فـى تـصـريـحـات لـ الشروق، أنه تم نشر السيارات والـبـدلات مـع اسـتـمـرار أعـمـال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمـحـطـات وأعـمـال رفـع كـفـاءة السيارات والمعدات؛ حيث تم انتشار 3 سيارات متمركزة بكل حى، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.

ووجه طـارق الـفـقـى مـحـافـظ سـوهـاج جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، بمـراجـعـة كـافـة مـخـرات الـسـيـول بنطاق المحافظة، مؤكدا على كافة الأجهزة المعنية بالمرور بصفة دورية على المخرات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أى أمطار أو سيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

وتحت عنوان وزير النقل تدشين مونوريل العاصمة الإدارية خلال مؤتمر المناخ ، ذكرت صحيفة الشروق أن وزير النقل، كامل الوزير، أعلن عن تدشين مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير النقل، خلال جولته أمس، التى رافقه خلالها رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اللواء شريف ليل، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبى لقطارات المونوريل، وصول معدلات تنفيذ كافة قطاعات مشروع مونوريل (العاصمة الإدارية)، الذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، إلى درجة متقدمة.

وتحت عنوان وزير التجارة والصناعة فى كازاخستان: رحلات جوية لنقل المنتجات المصرية والقمح الكازاخى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عقد جلسة مباحثات موسعة مع ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتـطـويـر البنية التحتية الكازاخى وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة کازاخستان للمشاركة فى القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا" وتـنـاول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقـتـصـاديـة الـكـبـيـرة وتـوافـر المـوارد الطبيعية بالبلدين فى تعزيز التعاون والتكامل الصناعى المشترك والاستفادة من الخبرات الصناعية الكازاخية فى تطوير الصناعة الوطنية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهمية تنمية العلاقات بين القطاع الخاص فى البلدين والدخول فى شراكات صناعية تنعكس آثارها إيجابا على زيادة معدلات التبادل التجارى، مشيرا فى هذا الإطار إلى ترحيب مصر بتنمية التعاون المشترك مع دولة كازاخستان فى مجال صناعة الدواء، خاصة فى ظل الخبرات الكبيرة التى تمتلكها شركات الدواء المصرية، مع أهمية قيام الجانب الكازاخى بتيسير إجراءات تسجيل الدواء المصرى بالسوق الكازاخى.

وأشار سمير إلى أن هناك فرصا كبيرة لزيـادة الـتـعـاون مع دولـة كازاخستان خاصة فى قطاعات التعدين والنقل واللوجستيات، لافتا إلى أهمية تسيير رحلات نقل جـوى بين البلدين لنقل المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلـى الـسـوق الـكـازاخـى وأيـضـا لأسـواق منطقة وسط آسيا، وكـذا لنقل القمح الكازاخى إلى السوق المصرية.