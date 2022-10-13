«الصحة» تغلق عيادات تخصصية يديرها منتحل صفة طبيب بالجيزة (صور)

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جدة - نرمين السيد -
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على العيادات التخصصية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وهيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، لافتا إلى ان اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها عدم وجود ترخيص للعيادات من وزارة الصحة، ووجود صيدلى يناظر المرضى فى غرفة الكشف منتحلا صفة الطبيب البشرى بالمخالفة للقانون رقم (415) لسنة 1954، وعلى الفور تم ضبطه واحالته لجهات التحقيق المختصة.
وأشار الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إلى ضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة الى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات طبية وادوية للبيع داخل العيادة.
وأكد زكى استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.
كما دعا المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقى الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المرضى.
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