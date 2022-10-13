جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار
وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موق التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الـ 6 أيام المقبلة، ليسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق الجمهورية وتزداد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى من السبت المقبل وحتى يوم الإثنين المقبل.
حالة الطقس اليوم
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس، معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وأشاروا إلى أن الطقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.