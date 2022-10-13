الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موق التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الـ 6 أيام المقبلة، ليسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق الجمهورية وتزداد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى من السبت المقبل وحتى يوم الإثنين المقبل.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس، معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.