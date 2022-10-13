طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم
ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.
وكشفت عن وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى .
وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 28 21
العاصمة الادارية 28 20
6 أكتوبر 29 20
بنها 28 21
دمنهور 27 21
كفر الشيخ 27 22
المنصورة 28 21
دمياط 27 22
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 29 20
الزقازيق 28 21
شبين الكوم 28 21
طنطا 27 22
شلاتين 33 24
الاسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
وادى النطرون 29 21
مطروح 27 19
السلوم 27 20
سيوة 29 16
العريش 28 22
رفح 27 21
الطور 29 20
كاترين 27 14
رأس سدر 28 19
نخل 26 12
طابا 29 22
نويبع 30 23
حلايب 31 25
شرم الشيخ 31 23
الغردقة 30 22
مرسى علم 30 23
الفيوم 28 21
بنى سويف 29 19
المنيا 30 19
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 34 20
الأقصر 33 21
أسوان 34 22
الوادى الجديد 32 21
أبوسمبل 34 22
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 22
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