الأوقاف تختتم فعاليات الأسبوع الدعوى بـ مسجد الإمام الحسين

وقد حاضر فى الفعاليات الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، وقدم لها رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، وكان فيها القارئ الشيخ ياسر الشرقاوى قارئًا، والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد قاعود مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة، وسط حضور مهيب من رواد مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه.
وأعرب الدكتور أحمد ربيع - فى كلمته - عن شكره لـ وزارة الأوقاف وعلى رأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه اللقاءات الفكرية والعلمية التى تعددت فى كثير من المناسبات، مؤكدًا أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اعتنوا عناية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظوه ملاحظة دقيقة، فنقلوا لنا حتى أدق تفاصيل حياته، وهذا يدل على مدى اعتنائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أننا الأمة الوحيدة فى العالم التى لها سند متصل برسولها صلى الله عليه وسلم كما اعتنت الأمة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ذلك لأن السنة مصدر أساسى فى التشريع بعد القرآن الكريم، ولا يمكن الاستغناء أبدًا عن السنة وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّ أحدَكُمْ متكئًا على أريكتِهِ يأتيهِ أمرٌ مما أمرتُ بهِ أو نهيتُ عنهُ فيقولُ: لا أدرِى . ما وجدنَا فى كتابِ اللهِ اتبعناهُ"
ولفت إلى أن السنة النبوية الصحيحة هى وحى من الله تعالى؛ فالقرآن هو الوحى المتلو المتعبد بتلاوته، والسنة الصحيحة هى من الوحيِ غيرِ المتلوِّ، ولكنَّنا مُكلَّفون باتِّباعِ ما ورَد فيها؛ فالسنَّةُ مفسِّرةٌ وموضِّحةٌ للقرآنِ، ومُخصِّصةٌ ومقيِّدةٌ لبعضِ ما فيه؛ فليس لأحدٍ أنْ يَزعُم الاكتفاءَ بالقرآنِ عن السُّنَّةِ المُطهَّرةِ؛ فالواجبُ تعظيمُ سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَعْرِفةُ قَدْرِها، والالتِزامُ بها، وعدمُ إنكارِها.
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