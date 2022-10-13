وزيرة البيئة: حريصون على تخصيص يوم لـ الشباب فى قمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وقالت ياسمين فؤاد، إنه منذ عدة سنوات كان هناك أصوات تنادى بأن يكون للشباب دور فى مؤتمرات المناخ وبالفعل يتم تنظيم مؤتمر مصغر لهم عن تغير المناخ قبل قمة المناخ الأساسية، وذلك فى كل عام.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة خصصت عدة أيام قبل بدء الدورة الرسمية لقمة المناخ للشباب لمعرفة مقترحاتهم فى الموضوعات التى يتم طرحها بالقمة ويتم الأخذ بها.
وأضافت وزيرة البيئة، أن من بين توصيات قمة جلاسكو ضرورة تحضير الدول لتواجد توصيات تصدر من مؤتمر الشباب للمناخ ويتم دمجها فى مؤتمر المناخ.
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