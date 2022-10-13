حكم تتبع العورات واقتحام الحياة الخاصة للناس

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة مثل: تصويرهم بأدوات التقنية الحديثة، أو التلصص البصرى، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، ونشرها على منصات الإعلام الرقمى، أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو غير ذلك؛ يعدُّ تتبعًا للعورات الواجب سترها، وانتهاكًا للحُرُمات الواجب صونها، وفضحًا للمستورات الواجب حفظها".
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الأفعال الشنيعة كلها مستقبحةٌ لدى العقلاء عُرفًا، ومحرمةٌ شرعًا، ومحظورةٌ قانونًا، وموجِبةٌ للإثم والعقوبة الرادعة؛ وعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عن الوقوع فى هذه المهلكات؛ أمانًا لنفسه، وصونًا لمجتمعه ووطنه.
التشاؤم من الأيام والأرقام
وكانت دار الإفتاء المصرية قد كشفت فى فتوى سابقة عن حكم التشاؤم من الأيام والأرقام.
وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعًا؛ لأن الأمور تجرى بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه".
وأضافت: "فمن المقرِّر شرعًا النهى عن التشاؤم والتطيُّر عمومًا باعتباره عادة جاهلية؛ كما ورد النَّهى النبوى عن التشاؤم من بعض الأزمنة والشهور بخصوصها؛ كما فى "الصحيحين" عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ"، والحكمة مِن هذا المنع هو ما فى التشاؤم والتطير من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإبطاء الهمم عن العمل، كما أنَّها تشتت القلب بالقلق والأوهام".
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