حكم تتبع العورات واقتحام الحياة الخاصة للناس

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة مثل: تصويرهم بأدوات التقنية الحديثة، أو التلصص البصرى، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، ونشرها على منصات الإعلام الرقمى، أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو غير ذلك؛ يعدُّ تتبعًا للعورات الواجب سترها، وانتهاكًا للحُرُمات الواجب صونها، وفضحًا للمستورات الواجب حفظها".

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الأفعال الشنيعة كلها مستقبحةٌ لدى العقلاء عُرفًا، ومحرمةٌ شرعًا، ومحظورةٌ قانونًا، وموجِبةٌ للإثم والعقوبة الرادعة؛ وعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عن الوقوع فى هذه المهلكات؛ أمانًا لنفسه، وصونًا لمجتمعه ووطنه.

التشاؤم من الأيام والأرقام وكانت دار الإفتاء المصرية قد كشفت فى فتوى سابقة عن حكم التشاؤم من الأيام والأرقام.