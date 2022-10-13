3 آلاف فرصة عمل بـ ملتقى توظيف الهيئة الإنجيلية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص توفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات.





واشترطت وزارة القوى العاملة، فى بيان صحفى، أن يكون السن من 18- 40 عاما، ودعت الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل التواجد، اليوم الخميس، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالعنوان "مربع 1331 شارع الدكتور أحمد زكى، النزهة الجديدة"، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وانطلاقا من دورها فى توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وقالت الوزارة إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها إدارة التشغيل بالداخل التابعة للإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، تنسيقا مع شركات خاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات.