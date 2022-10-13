سفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد مشاركة بلاده بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير الإسبانى، فى الكلمة التى ألقاها نيابه عنه الفونسو دييث توريس نائب رئيس البعثة، خلال الاحتفال الذى أقيم، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطنى لإسبانيا، عن ثقة بلاده فى قدرة القيادة المصرية للمؤتمر على إنجاح المؤتمر، مشيرا إلى أن التعاون فى مجال تغير المناخ يعد مثالا ممتازا للتعاون بين البلدين.

واشار السفير إلى أن اليوم الوطنى يكتسب أهمية خاصة هذه المرة، لأنها المرة الأولى التى يحتفل بها السفير بهده المناسبة على أرض مصر حيث تسلم مؤخرا مهام عمله.

وأكد على عمق الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين مصر وأسبانيا، واصفا العلاقات السياسية والدبلوماسية بانها "متميزة" وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

ولفت السفير إلى أن البلدين يعملان على تطوير العلاقات المثمرة للغاية منذ عقود ولكننا نعتقد أننا يمكننا عمل الكثير لدفع الروابط الاستراتيجية، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة أمام الشركات الإسبانية للاستثمار فى مصر.

ومن جانبه، أكد السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات.

حضر الاحتفال عدد من الدبلوماسى وزارة الخارجية بالإضافة إلى سفراء العديد من الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية المعتمدين لدى مصر ونخبة من الصحفيين ورجال الأعمال والمجتمع.