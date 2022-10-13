محمد صلاح يسجل أسرع هاتريك فى تاريخ دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - دخل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق أسرع هاتريك في تاريخ البطولة بعدما أحرز ثلاثية في مرمى جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز الريدز 7-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في البطولة القارية للموسم الحالي 2022-2023.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح يسجل أسرع هاتريك بتاريخ دوري الأبطال في 6 دقائق و12 ثانية.

جاءت أهداف المباراة عن طريق روبرتو فيرمينو (هدفين)، داروين نونيز، محمد صلاح (هاتريك)، هارفي إيليوت في الدقائق 24، 55، 66، 75، 80، 82، 87 على التوالي.

وتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في واحدة وتسجيل 12 هدفاً وتلقى 6.

بينما يتواجد رينجرز في المركز الرابع والأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولات الأربع وتسجيل هدف واحد وتلقى 16.

ويحتاج نادي ليفربول إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل الى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراتيه القادمتين أمام نابولي وأياكس أمستردام.

وضربت الإصابات صفوف فريق ليفربول بشكل كبير قبل المباراة حيث أصيب الكولومبي لويس دياز في الركبة وتأكيد غيابه حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، بالإضافة الى ترينت ألكسندر أرنولد الذي تعرض هو الآخر لاصابة في المباراة الماضية للريدز أمام أرسنال والتي مني بها الأول بهزيمة في الدوري الإنجليزي.

وبدأ ليفربول مشواره الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 4-1، قبل أن يستعيد الثقة فى الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس الهولندى بنتيجة 2-1، ورينجرز بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الإسكتلندي.

وكان ليفربول خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب دى فرانس فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتقابل فريق ليفربول أمام نظيره رينجرز في مباراتين وديتين، قبل المباراة الرسمية الماضية التي فاز فيها الريدز بهدفين نظيفين.

كانت هناك مباراة ودية في 2008 وفاز الريدز 4-0 ضمن استعدادات ليفربول للموسم الكروي، ومواجهة أخري عام 2011، وانتهت بفوز رينجرز بهدف نظيف.