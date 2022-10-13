محيى الدين: يجب مضاعفة جهود القطاع الخاص لدفع العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وأضاف محيى الدين، أن هناك كثير من الدول تعتمد على الأنشطة الريفية والزراعة وبالتالى تأثرت أكثر من غيرها جراء تبعات التغيرات المناخية فى ظل وجود تمويل غير عادل وغير كفء وغير كافى لهذه الدول.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر الفيديو بإحدى الجلسات الحوارية حول تغير المناخ والفقر فى إطار السلسلة النقاشية التى تنظمها مجموعة البنك الدولى وذلك بمشاركة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والخبيرة الاقتصادية الدكتورة استر دوفلو الحاصلة على جائزة نوبل فى الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الدكتورة استر دوفلو هى أستاذ التخفيف من حدة الفقر واقتصاديات التنمية فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). وهى المؤسس المشارك والمدير المشارك لمختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذى تم تأسيسه فى عام 2003. خلال تلك الجلسة، ألقت الدكتورة دوفلو محاضرة حول العلاقة بين التغير المناخى وارتفاع معدلات الفقر فى ضوء تبعات جائحة كورونا.

وفى حديثها، أكدت الدكتورة دوفلو على أهمية مراعاة الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث المسؤولية عن الانبعاثات والتلوث وما يتبع ذلك من أعباء مادية ومجتمعية. مشيرة إلى أن المسؤولية الأكبر للتغير المناخى تقع على الدول المتقدمة والغنية حيث ينتج أغنى 10 فى المائة من الناس نصف انبعاثات العالم. وأضافت دوفلو ان الدول الأكثر فقرا تقع فى المناطق الأكثر حرارة وبالتالى ستؤدى هذه التداعيات إلى خسائر فى الأرواح وآثار اقتصادية ومجتمعية دائمة.

وأشارت إلى ضرورة تسليط الضوء على الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين البلاد النامية والمتقدمة فى قمة المناخ القادمة، مشيرة إلى أهمية التغيير فى سلوك الأفراد وضرورة الحد من الاستهلاك لخفض الانبعاثات.

وأكدت دوفلو أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية لتنفيذ التعهدات فى إطار عمل مناخى عادل مع التركيز على جهود التكيف والمرونة.

فى سياق آخر، أشار الدكتور محيى الدين إلى نتائج التقرير الصادر عن المركز العالمى للتكيف الذى أوضح أنه تم إنفاق 11.4 مليار يورو على التكيف وتمثل مشاركة القطاع الخاص 3 بالمئة فقط من هذا المبلغ ما يستلزم بذل مزيد من الجهود بهذا الصدد.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر والتغير المناخى، أكد محيى الدين على ضرورة تبنى نهج شامل يعزز العمل المناخى فى إطار خطط التنمية المستدامة ما يسهم فى تحقيق مختلف أهداف التنمية ما بين الفقر والجوع ونقص المياه، مشيدا ببرامج الحماية الاجتماعية بمصر والتى تدمج العمل المناخى.

وأشار إلى زيارته الأخيرة بالهند حيث أبدى المسؤولون دعمهم الشديد لهذا النهج الشامل الذى يضع ارتباطا وطيدا ما بين العمل المناخى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز رائد المناخ أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به البنك الدولى فى ملف تمويل المناخ من خلال توفير أدوات تمويلية ميسرة وتقليل تكلفة الاقتراض، مشيدا بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية.

وأضاف محيى الدين أن هذه السياسات التمويلية الميسرة لا تتعلق فقط بالدول منخفضة الدخل وإنما أيضا بالدول متوسطة الدخل، موضحا أن قمة المناخ القادمة تستهدف التطبيق والتنفيذ العملى فى إطار نهج شمولى يدمج كافة أبعاد التنمية.