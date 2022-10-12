السفير المصرى فى برلين يشارك فى المنتدى العربى الألمانى الثانى عشر للطاقة

واستعرض السفير المصرى أولويات الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى ستركز على تنفيذ ما أثمرت عنه المؤتمرات السابقة من تعهدات والتزامات، لاسيما على صعيد مجالات الخسائر والأضرار والتكيف والتمويل، منوها إلى أهمية تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها فى تحقيق هدف التمويل بالوصول إلى تعهد الـ 100 مليار دولار سنويا.
كما تناول السفير خالد جلال خطط مصر للتحول لمركز إقليمى لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة فى هذا قطاع، سواء فى مجال النفط والغاز والإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعى، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، أو فى مجال الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا فى إطار استراتيجيتى الهيدروجين الألمانية والأوروبية.
وأكد سفير مصر فى برلين، حرص مصر على خلق مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع ألمانيا، وهو الأمر الذى انعكس خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى برلين فى يوليو الماضى، وفى الشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات بما فى ذلك التعاون بشأن مستقبل الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.
من جانبهم، أشاد المشاركون فى الجلسة بالجهود المصرية الجارية لوضع اللمسات الأخيرة بشأن ترتيبات عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، فضلا عن تأكيدهم على الإمكانيات المتطورة التى تمتلكها مصر حاليا بشأن البنية التحتية المتعلقة بقطاع الغاز والطاقة المتجددة، وهو ما يؤهلها للاضطلاع بدور محورى فى الشراكة الأورو-إفريقية فى مختلف مجالات الطاقة.
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