نجاح جراحة ميكروسكوبية بمستشفيات قنا الجامعية فى إعادة طرف مبتور لمصاب

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى -فى بيان اليوم الأربعاء- إن المستشفيات الجامعية تساهم فى انقاذ ضحايا الطرق والمواصلات، وإن عدد المرضى الذين تم استقبالهم بقسم الطوارئ والإصابات خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 85 ألفا و790 حالة.

بدوره، أوضح الدكتور حسام أحمد عطية مدرس جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بطب قنا ورئيس الفريق الطبى المعالج، أنه فور استقبال المريض الذى يبلغ من العمر 50 عاما تم العمل على تحضير الطرف المبتور للزراعة ومن ثم البدء فى توصيل الطرف بدء بتثبيت العظام وإصلاح كامل للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب بواسطة الجراحة الميكروسكوبية حيث استمرت الجراحة لمدة 8 ساعات متواصلة والمريض الآن بحالة جيدة تحت المتابعة الطبية المستمرة بقسم جراحة العظام.

وفى سياق قريب، نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية شاملة لقرية القلعية بابو تشت وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها العلاجية لـ595 حالة جاءت كالتالى: 10 حالات نساء وتوليد و82 حالة جلدية و62 حالة أنف واذن وحنجرة و150 حالة باطنة و120 حالة أطفال و50 حالة نفسية وعصبية و85 حالة رمد كما شارك صندق مكافحة الادمان والتعاطى فى عمل التوعية لأهالى القرية بمخاطر الادمان وطرق العلاج.