الخارجية تنظم فعالية مشتركة مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

جدة - نرمين السيد - نظم القطاع الإفريقى بوزارة الخارجية المصرية، فعالية مشتركة مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وذلك بغرض التعريف بالبنك وعملياته ومؤسساته المختلفة وجهوده فى دعم الدول الأفريقية، بمشاركة عدد من السفراء المصريين المنقولين للعمل فى السفارات المصرية بالدول الأفريقية، وكذا عدد من السفراء الأفارقة المعتمدين فى القاهرة.





وألقى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على ما توليه الدولة المصرية من أهمية بالغة للعلاقات مع الدول الأفريقية، باعتبار قارة أفريقيا إحدى أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذا الحدث، لتعزيز التعاون بين مصر والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، باعتبار البنك أحد أهم الأدوات والآليات الأفريقية التى ينبغى تعظيم الاستفادة منها لدعم اقتصادات دول القارة وتعزيز التجارة بينها. كما ألقى جورج إلومبى، نائب رئيس البنك التنفيذى لحوكمة الشركات والخدمات القانونية، كلمة خلال الفعالية، أكد فيها على حرص البنك على التعاون مع كافة الدول الأفريقية وفى مقدمتها مصر، بما يحقق صالح دول القارة وشعوبها.

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