التخطيط تعلن عن الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الأقصر وسوهاج وأسوان وقنا، وذلك خلال احتفالية بمحافظة الأقصر حضرها محافظو المحافظات الأربع.





وقالت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، خلال كلمتها فى الاحتفالية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسق مع توجهات الدولة فى دعم اللامركزية والعمل التنموى على المستوى المحلى، وتعزيز دور المحافظات.. مشيرة إلى اهتمام الحكومة المركزية خاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة بالتنمية المحلية وتحديدا فى محافظات الصعيد، وهو ما يظهر فى السياسات والبرامج التى توجه بشكل مباشر إلى صعيد مصر.

وأضافت مغيب أنه عند التخطيط للمبادرة، كان هناك تحديان رئيسيان، يتمثل الأول فى عنصر الوقت والوصول إلى النماذج المصرية التى تقدم حلولا لتغيرات المناخ خلال وقت قصير، واستطاعت القضاء على هذا التحدى من خلال التعاون الكبير الذى قدمه المحافظون.

وأوضحت أن التحدى الثانى تمثل فى استجابة المجتمعات بما فيها المجتمع الأهلى والقطاع الخاص والمحافظات للمبادرة ومدى إدراكهم وتوافقهم مع أهدافها، إلا أن هذا التحدى أيضا تم التغلب عليه حيث أظهر الجميع الإقبال الشديد على التقدم للمبادرة وهو ما استدعى مد فترة تقديم المشروعات حتى تخطى عدد المشروعات المتقدمة 6000 مشروع.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الأقصر هى مشروع بنك المخلفات المصرى، ومشروع تدوير مخلفات البلاستيك وكيفية الاستفادة منها، ومشروع جرين فيوتشر للخدمات البيئية وجمع وتدوير المخلفات الصلبة والخطرة، ومشروع الإنتاج الزراعى وإنتاج الحرير الطبيعى مع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع تطبيق الانذار المناخى المبكر، ومشروع سجادة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة والملابس القديمة.

ومن محافظة سوهاج، فاز مشروع الظهير الصحراوى استكمال زراعة الغابات الشجرية، ومشروع الظهير الصحراوى لمركز جهينة ( إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة لإنتاج مشتقات البترول)، ومشروع تحويل سيارات القمامة للعمل بالغاز الطبيعى وإنشاء نظام رقمى لتتبع سيارات نقل القمامة، ومشروع خط إنتاج بديل الباركيه للأرضيات SPC Flooring، ومشروع تعظيم الاستفادة من مخلفات الترع والمصارف (ورد النيل)، ومشروع إنتاج الكرتون من مخلفات الورق وزراعة اسطح المنازل.

وفاز من محافظة أسوان، مشروع وقف الانبعاثات الكربونية من حرق مخلفات البلح باستخدامها فى صناعة الورق بديلا عن لب الورق المستورد، ومشروع إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج عسل اسود مطورة، ومشروع المكافحة الخضراء الذكية والمتكاملة لحشرة النمل الأبيض، ومشروع إعادة تدوير الخلايا الشمسية فى مصر ريسولار resolar، ومشروع مبادرة أسوان خضراء لزراعة الأسطح، ومشروع رائدات الأعمال المنزلية.

كما فاز من محافظة قنا، مشروع إحياء تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعى باستخدام مياه الصرف المعالج فى عملية الرى، ومشروع تدوير متكامل واقتصادى للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحى بدون دفن أى مخلفات Zero Waste، ومشروع زراعة بدون تربة بنظام H.P. aeroponic، ومشروع تصنيع الأثاث والمنتجات اليدوية من ورق الموز، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينة قنا باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد، ومشروع إنتاج أعلاف ذات قيمة غذائية عالية عن طريق تدوير المخلفات الزراعية (سفير القصب).