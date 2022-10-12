برشلونة يتفوق على إنتر ميلان بهدف ديمبيلى فى الشوط الأول بدورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - تفوق برشلونة على ضيفه فريق إنتر ميلان، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من المباراة، التى تجمعهما حاليا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022 - 2023.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلى هدف برشلونة فى الدقيقة 40، بعد متابعته لعرضية زميله سيرجى روبيرتو.

وبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه ، ماركوس ألونسو، إريك جارسيا وسيرجى روبرتو.

الوسط: بوسكيتس، جافى وبيدرى.

الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا وعثمان ديمبيلى.

فى المقابل يخوض إنتر ميلان اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: سكرينيار، باستونى، دى فريج ودومفريس.

الوسط: باريلا، دى ماركو، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

وكانت مواجهة الجولة الثالثة، قد حسمها فريق إنتر ميلان على حساب برشبونة بنتيجة 1 - 0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو.

وعانى نادي برشلونة من الأخطاء التحكيمية التي كلفته نتيجة اللقاء حسب تأكيد خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الذي لوح الى تقديم شكوى الى الاتحاد الأوروبي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وخسارتين، ويأتى إنتر ميلان وصيفا برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة.