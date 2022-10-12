التعادل الإيجابي 1-1 يحسم شوط أول رينجرز ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - تعادل فريقا جلاسكو رينجرز ضد ليفربول إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "ايبروكس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سكوت أرفيلد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء لصالح رينجرز، بينما أحرز فيرمينو هدف التعادل للريدز بالدقيقة 34 من عمر المباراة.

يدخل ليفربول المباراة لمواصلة الصحوة القارية التي شهدتها نتائجه في الجولتين الماضيتين ما ساهم في احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى.

وتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة وتسجيل 5 أهداف وتلقى مثلها.

بينما يتواجد رينجرز في المركز الرابع والأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولات الثلاث وعدم تسجيل أهداف وتلقى 9.

وضربت الإصابات صفوف فريق ليفربول بشكل كبير قبل المباراة المرتقبة حيث أصيب الكولومبي لويس دياز في الركبة وتأكيد غيابه حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، بالإضافة الى ترينت ألكسندر أرنولد الذي تعرض هو الآخر لاصابة في المباراة الماضية للريدز أمام أرسنال والتي مني بها الأول بهزيمة في الدوري الإنجليزي.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الوصول الى النقطة التاسعة ومواصلة مطاردة نابولي على قمة المجموعة أو الحصول على تأشيرة التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا خاصة في ظل النتائج المخيبة التي يعاني منها الريدز محلياً واحتلاله مركزاً خارج الستة الكبار.

وبدأ ليفربول مشواره الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 4-1، قبل أن يستعيد الثقة فى الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس الهولندى بنتيجة 2-1، ورينجرز بهدفين نظيفين.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الإسكتلندي.

وكان ليفربول خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب دى فرانس فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتقابل فريق ليفربول أمام نظيره رينجرز في مباراتين وديتين، قبل المباراة الرسمية الماضية التي فاز فيها الريدز بهدفين نظيفين.

كانت هناك مباراة ودية في 2008 وفاز الريدز 4-0 ضمن استعدادات ليفربول للموسم الكروي، ومواجهة أخري عام 2011، وانتهت بفوز رينجرز بهدف نظيف.

تشكيل رينجرز كالتالي:

"ماكجريجور، تفايرنير، لوندسترام، جولدسون، جاك، شولاك، كينت، ديفيز، ساكالا، باريشتيتش، أرفيلد".

تشكيل ليفربول كالتالي:

"أليسون بيكر، جو جوميز، فابينيو، فان دايك، كوناتي، فيرمينو، هندرسون، إليوت، تسيميكاس، نونيز، كارفالو".

رينجرز ضد ليفربول

رينجرز ضد ليفربول

رينجرز ضد ليفربول