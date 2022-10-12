وزير التربية والتعليم يلتقي نظيره البحريني لبحث ملفات التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم في الفترة من 12-13 أكتوبر الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات.

وشارك الوزير في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

كما زار الوزير مكتبة بيت الحكمة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم ما يقرب من مئات الآلاف من الإصدارات في مختلف التخصصات، منها 11 ألف بلغات مختلفة و105 آلاف كتاب ورقي ونحو 250 ألف كتاب إلكتروني.

ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذي تلعبه الأبحاث في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية في التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.