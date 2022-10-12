البابا تواضروس: لقاء يجمع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية للشرق الأوسط بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن لقاء مرتقب للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية فى القاهرة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعقد بشكل دورى كل عامين.





جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقد مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعن لقاء الآباء البطاركة، قال قداسة البابا: "الأسبوع القادم سيزورنا قداسة البطريرك الأنطاكى، مار أغناطيوس أفرام الثانى، وأيضًا الكاثوليكوس آرام وهو بطريرك الكنيسة الأرمنية، وهذا اللقاء يُسمى "لقاء الثلاث آباء البطاركة فى منطقة الشرق الأوسط" فى الكنائس الشقيقة".

وأضاف: "والكنائس الشقيقة هى التى نسميها oriental هى ٦ كنائس فى العالم، الأقباط والسريان والأرمن والأحباش والإريتريين والهنود، هذه هى الكنائس الشرقية القديمة، وسنتقابل نحن ثلاثة منهم".

وأوضح أنها مقابلة تتم مرة كل عامين، نتبادل أخبار كنائسنا وندرس علاقاتنا بالكنائس الأخرى، ومناقشة الترتيب لاجتماع لبطاركة الكنائس الـ oriental الستة، وهذا لقاء هام".

وأعرب قداسته عن ترحيبه باللقاء قائلًا: "ويُباركنا زيارة هؤلاء الآباء البطاركة، وفرصة طيبة أن نود بعضنا البعض، واللقاء من المفروض أن يتم مرة فى القاهرة ومرة فى بيروت ومرة فى دمشق، ولكن نظرًا للظروف الحادثة فى سوريا ولبنان لذلك يتم تكراره فى القاهرة بعد أن توقف أثناء جائحة كورونا طوال السنتين الماضيتين".

وأعلن قداسة البابا عن توقف مؤقت للاجتماع: خلال الأسبوع المقبل والأسبوع الذى يليه يومى 19 و26 أكتوبر الجارى، على أن تكون العودة فى أوائل نوفمبر المقبل.

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