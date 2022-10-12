فى لقاء عبدالغفار بنظيرته.. إشادة بحرينية بنجاح مبادرات «100 مليون صحة»

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يأتى هذا اللقاء على هامش فعاليات اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجانبين بحثا تعزيز آليات التعاون بملف "الطبيب الزائر" من خلال زيادة وتبادل الزيارات والبعثات الطبية بمختلف التخصصات الطبية بين الجانبين.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع، تطرق إلى التعاون بملف التدريب عن طريق تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية، بما يتوافق مع احتياجات الدولتين بمختلف التخصصات الطبية، وأيضا تدريب أطقم التمريض بتخصصات (الطوارئ، حديثى الولادة، صحة الأسرة، المسنين)، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتى الصحة.
وأوضح أن الوزيرة، استعرض انجازات الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية، كما استعرض تطبيق الحوكمة والرقمنة بالقطاع الصحى وخاصة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وأكد الوزير، أن الوزارة مستعدة لتبادل الخبرات مع القطاع الصحى بدولة البحرين، فى مجال التحول الرقمى للمنشآت الطبية، وكذلك صناعة الدواء.
ومن جانبها تقدمت وزيرة الصحة البحرينية، بالشكر والتقدير إلى مصر الشقيقة على التعاون المتواصل والفعال بين الجانبين، مثنية على خبرة مصر فى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والإجراءات المتبعة والتى نجحت فى تحقيق أكبر مسح صحى لمواطنيها، مشيدة بنجاح مبادرات (100 مليون صحة) والتى غيرت الخريطة الصحية فى مصر.
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