مرصد الكهرباء: 16 ألف و50 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:25 مساءً - أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري ، تبلغ نحو 16 ألفا و50 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكره المرصد في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 29 ألف ميجاوات، مقابل 28 ألف و 900 ميجاوات الحمل الأقصى مساء أمس ،كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 20 ألفا و 439 ميجاوات.

وأضاف الجهاز في بيانه ان متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 473.97 جرام / ك. و. س.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني ان (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

الجدير بالذكر أن مرصد الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء يصدر نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء وهو ما يعني تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن معدل استهلاك المواطن من الطاقة الكهربائية ينخفض مع بداية اشهر الشتاء وانتهاء اشهر الصيف و انخفاض درجات الحرارة و عدم الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء وأجهزة التبريد التي تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومي للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.

وأكد المصدر علي أنه لا سبيل غير إتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.