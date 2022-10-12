خالد الجندي: المجتمع بحاجة للتفاعل مع حملة الوطنية للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:25 مساءً - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن استعادة أخلاقنا الجميلة، يتطلب منا فقط تطبيق سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير نموذج شارح لتعاملات سيدنا النبي في بيته ومع زوجاته.

وتابع خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: لقطات من بيت النبوة تعرفك كيف كان صلى الله عليه وسلم، يدير شئون المنزل وكيف يدير الخلافات التي كانت تحدث، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في عودة الأخلاق إلى المجتمع عبر إطلاقها حملة أخلاقنا الجميلة، التي تهدف إلى استعادة الأخلاق إلى المجتمع.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وفي حلقة سابقة، قال خالد الجندي، إن وجود رسول الله في حياة المسلم نعمة كبيرة من نعم الله، والشكر على هذه النعمة متمثل في الطاعة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالرسول يساوي نعمة الحياة بأكملها.