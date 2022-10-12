حملة التطعيم تستهدف 5 ملايين طفل.. الصحة: لا وجود لشلل الاطفال بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:25 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الأطفال الذين يمكن تطعيمهم ضد شلل الأطفال يبلغ حوالي 16 مليون طفل في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، أن القاهرة والجيزة فيهما ثلث عدد الأطفال المستهدفين بكل المحافظات بإجمالي حوالي 5 ملايين طفل، وهذا ما نستهدفه في حملة التطعيم الحالية.

وأضاف حسام عبد الغفار : "أن نسبة التلقيح تتخطى الـ 95 % بالقاهرة والجيزة وستستمر الحملة غدا وبناء على نتائج تطعيم الغد يمكن أن نحدد مدى إمكانية مد يوم اخر لحملة التطعيم ".

لا وجود لشلل الاطفال

وشدد حسام عبد الغفار، على أنه لا توجد إصابات بشلل الأطفال بين الأطفال في مصر وما يتم ترويجه مجرد شائعات، منوها بأنه كلما حققت مصر نجاح زادت الشائعات.

وأكمل حسام عبد الغفار :" مصر لا يوجد بها شلل أطفال منذ 2004 ومنظمة الصحة العالمية أعلنت هذا الأمر “، لافتا إلى أنه من المتوقع تواجد حملة قومية للتطعيم ضد شلل الاطفال بكافة أنحاء الجمهورية مع بداية العام المقبل.