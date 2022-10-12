أهداف المؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستعد مصر بقوة لعقد المؤتمر الاقتصادى، المقرر أن يقام فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، عبر إجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين فى عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقترحات التى تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات.





ويستعرض الإنفوجراف التالى، عددا من الأهداف المنتظرة من المؤتمر: وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، فى الاجتماع الحكومى، فإن المؤتمر الاقتصادى سيمثلُ منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر، بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى.​

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