تعرف على المجلس الأعلى لصناعة السيارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز التفاصيل عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات: ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك مـن خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات.

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