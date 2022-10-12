رينجرز ضد ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - يستعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، لخوض مهمة أوروبية جديدة مع الريدز، عندما يلتقى مع نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة جلاسكو رينجرز ضد ليفربول والقناة الناقلة

مباراة جلاسكو رينجرز ضد ليفربول تقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ايبروكس"، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ويسعى محمد صلاح لزيادة سجله التهديفى فى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين خلال مشاركته فى 3 مباريات.

وسجل محمد صلاح هدفا فى فوز ليفربول القاتل على ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.

كما أحرز هدفا فى انتصار الريدز على حساب نظيره رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة وتسجيل 5 أهداف وتلقي مثلها.

وجاءت أبرز أرقام محمد صلاح فى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، كالتالى:

شارك في 3 مباريات

إجمالي مشاركته بلغت 243 دقيقة

أحرز هدفين

شارك 63 دقيقة فى الخسارة أمام نابولى بنتيجة 4-1

شارك فى 90 دقيقة وسجل هدفا فى الفوز على أياكس 2-1 بالجولة الثانية

شارك فى 90 دقيقة وسجل هدفا فى الفوز على جلاسكو رينجرز 2-0 بالجولة الثالثة