وزير التعليم العالى: دعم البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»

جدة - نرمين السيد - وأكد التقرير أن التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات الدولية، يعد من أسباب النجاح، وأن الأكاديمية تدعم هذا التوجه بكل قوة فى الفترة القادمة.

وأوضح د.محمود صقر أن أبطال قصة النجاح هم رواد أعمال شباب احتضنتهم الأكاديمية حتى أصبحوا نماذج مضيئة فى عالم المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر والعالم.

وأضاف أن الأكاديمية لديها خطة يتم تنفيذها منذ عام 2014، وبدأت تؤتى ثمارها بالعديد من المجالات فى التصنيع المحلى لأجهزة التنفس الصناعى، والصوامع البلاستكية، والأرز الهجين، ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، واليوم فى شركة أى سكول.

وأفاد صقر أن نجاح مشروع واحد من أحد برامج الأكاديمية مثل شركة "أى سكول"، والتى تبلغ قيمتها السوقية حسب تقديرات أولية للخبراء حوالى 26 مليون دولار ووفرت أكثر من 100 وظيفة تكنولوجية، لهو دليل على جدوى الاستثمار فى البحث العلمى.

وأوضح التقرير أن الشابين محمد الجاويش، ومصطفى عبد المنعم أصحاب شركة أى سكول iSchool حصلا على موقع متميز فى قائمة فوربس 30 تحت ال 30، والتى تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين، ويشاركون الآن فى معرض جيتكس دبى 2022، وهو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والذى يضم 5000 شركة حول العالم متخصصة فى الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات، والميتافيرس، والتحول الرقمى.

ومن جانبه، صرح د.عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية والمشرف على قطاع التنمية التكنولوجية أن رحلة النجاح لمن تكن سهلة حيث بدأت رحلة محمد جاويش ومصطفى عبد المنعم مؤسسى iSchool من حاضنة "ابنى" فى 2018 وهى إحدى الحاضنات التى يدعمها البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع جمعية اتصال، حيث تم انتقاء مشروعهم عن طريق خبراء متخصصين شهدوا بالنجاح والتفوق لشركة أى سكول فى عالم ريادة الأعمال.

وأضاف فاروق أنه تم تقديم الدعم الفنى والتدريب فى مجالات ريادة الأعمال والتسويق والدعم القانونى وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى الدعم المادى لإطلاق الشركة بنحو 200 ألف جنيه فى المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الشركة تقدم حلولا تعليمية للأطفال والشباب من خلال منصة لتمكين الصغار من سن 6 إلى 18 عاما لتعلم البرمجة، وتتيح المنصة دروس برمجة فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتطوير الألعاب والواقع الافتراضى والواقع المعزز.

ومن جانبها، أكدت د. داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر على دعم الشباب ورواد الأعمال وتحديدا فى مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك من خلال شركة EdVentures، ودور ذلك فى التطوير التكنولوجى للتعليم؛ مشيرة إلى الاستثمار فى ischool لما تقدمه من خدمات متقدمة ومبتكرة تدعم الشباب بمهارات حديثة تؤهلهم للنجاح والتقدم فى عالم سريع التغير، وأوضحت أن تكنولوجيا التعليم قطاع واعد غنى بالفرص للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأشارت شيماء هلال المدير التنفيذى لمشروع "تنمية وتطوير" بأكاديمية البحث العلمى لنجاح شركة " iScool " فى عام 2021 بالفوز بمسابقة الشركات الناشئة التى أطلقها مشروع تنمية وتطوير، والذى تنفذه الأكاديمية بمنحة مقدمة من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال بنك التنمية الإفريقى، حيث حصل على دعم قدره 45 ألف يورو لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتمكنت iSchool من تطوير المنصة والخدمات والبرامج التى تقدمها خلال هذه المرحلة لمواجهة التحديات الجديدة.

وأوضحت د. جيهان السكرى الخبير الاقتصادى والاجتماعى ببنك التنمية الإفريقى، أن دعم ريادة الأعمال هو جزء من إستراتيجية البنك؛ لإتاحة فرص عمل للشباب، وأن المشاريع الريادية مثل iSchool لها أهمية خاصة كفكرة جديدة ومبتكرة وذات عائد مجتمعى مهم، مضيفة أن بنك التنمية الأفريقى قام من خلال مشروع تنمية وتطوير بمساندة أكثر من 340 مشروع ريادى وتمويل 116 منهم.

ولفت محمد جاويش مؤسس iSchool إلى أن الشركة قامت بتدريب أكثر من 9000 طالب فى أكثر من 10 دول، منهم: "مصر – الإمارات – السعودية – قطر – البحرين – عمان – الكويت – أمريكا – كندا – ألمانيا"، حيث يقدم المحتوى باللغتين العربية والانجليزية، كما وصل عدد العاملين بالشركة لأكثر من 100 موظف و250 مدرب برمجة، وقد ساعدت برامج iSchool طلابها للتأهل للحصول على منح فى أمريكا واليابان، كما تؤهل الطلاب للحصول على عمل حر، واستطاع بعض الطلاب تطوير برامج الألعاب والمنصات الخاصة بهم.

فى حين أشارت ياسمين سمير المدير التنفيذى للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" أن البرنامج يضم أكثر من 42 حاضنة فى جميع أنحاء الجمهورية وتخرج منها أكثر من 200 شركة تكنولوجية، ووفرت ما يقرب من ألف فرصة عمل تكنولوجية، مضيفة أن هناك ما لا يقل عن 5 شركات أخرى حققت نجاحات كبيرة فى مجالات التعليم عن بعد وتطبيقات إنترنت الأشياء.