محافظ الشرقية: التحول الرقمى هدفه تحسين أداء الهيئات ورفع جودة الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمى كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية وتأتى ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن المحافظة حققت تقدماً كبيراً فى تطبيق منظومة التحول الرقمى والذى يُساعد فى توفير التكلفة والوقت والجهد ويساعد على تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستعراض الإصدارات الحديثة من منظومة إدارة المؤسسة الإلكترونى المعروف بإسما "لذاكرة المؤسسية" والمسئولة عن متابعه الأداء الداخلى الإدارى وتطويره ودعم المنظومه بالمحافظة فى جميع القطاعات. وبدوره، أوضح الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ أن المحافظة خلال الفترة الماضية إستطاعت تطبيق منظومات "إدارة المؤسسة الإلكترونى - المرتبات PAY ROLL - إدارة الأزمات والكوارث - إدارة أملاك الدولة – المتغيرات المكانية – المراكز التكنولوجية" والتى ساهمت بشكل كبير بالارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين بجانب دعم متخذى القرار بمعلومات آنية ودقيقة فى القضايا التى تمس الصالح العام.

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