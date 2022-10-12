مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات للحفاظ على الثروة العقارية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من القرارات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.





وأكد المجلس فى بيانه اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الطيران المدنى بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 30/4/2023، وذلك لجميع دول العالم، فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة "بوزارة الداخلية" بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك فى محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية "الخزانة العامة للدولة"، وقيدها فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ونص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التى تستخدم فيها تلك الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت مجلس الوزراء، فى بيانه أنه تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ، كما تم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضى والمبانى والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض مقترحات استغلالها بشكل أمثل.