طلعت عبد القوي: مؤتمر البحيرة شهد حضور أكثر من 1500 مشارك.. والقادم في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 05:26 مساءً - قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مؤتمر الحوار الوطنى الذي عقد اليوم بمحافظة البحيرة شهد حضور أكثر من 1500 مشارك وخرج بعدد كبير من التوصيات فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والصحة وعدد من الملفات الأخرى.

وأضاف عبد القوي، أن اللقاء شهد تفاعل وتجاوب كبير من المواطنين مؤكدا أن اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات جاءت بناء على توصية من مجلس أمناء الحوار الوطنى وبدأت بمحافظة القاهرة يوم السبت الماضى ثم البحيرة اليوم الأربعاء.

وأكد عبد القوي، أنه سيتم عقد مؤتمراً آخر يوم الأربعاء المقبل بمحافظة الغربية، لافتاً إلى أن التواصل مع الجماهير بشكل مباشر وضعنا أمام كثير من المقترحات والأراء الهامة التي ستتبلور في توصيات تنتج عن الحوار الوطني.