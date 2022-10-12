الرعاية الصحية: مكاتب لكبار السن وذوى الهمم بوحدات طب الأسرة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخصيص مكاتب لخدمة كبار السن وذوى الهمم، من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك بكافة مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية.





وأشارت الهيئة إلى تفعيل مكاتب لخدمة كبار السن داخل 32 مركزا ووحدة لطب أسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية، تغطى كافة أحياء وضواحى محافظة الإسماعيلية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لمنتفعى المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وقالت إن ذلك يأتى فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على الإهتمام بمنتفعى التأمين الصحى الشامل من كبار السن وذوى الهمم، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بشكل ميسر مع تسريع إجراءات حصولهم على الخدمات الطبية وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم.

وأضافت أن المكاتب تسهم فى تحسين تجربة المنتفع داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون حصولهم على الخدمات الطبية، بكل سهولة ويسر، ووفق أعلى مستويات الجودة العالمية، وذلك بما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على الاهتمام بكبار السن وتوفير التوعية الصحية اللازمة لهم ولذويهم عن كافة الأمراض لتقديم الدعم الأسرى لهم بصورة علمية طبية سليمة وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية، لافتا إلى أن قرار تخصيص مكاتب لكبار السن وذوى الهمم، يأتى انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة وحرصها على تعزيز الخدمات الصحية والوقائية من الأمراض لهم وتدريب القائمين على رعايتهم وتثقيفهم صحيا لتلبية احتياجات كبار السن، وبهدف توفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى ضرورة أن يحظى كبار السن وذوى الهمم بخدمات ورعاية صحية شاملة وهو ما تؤكد عليه أهداف منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارهم جزءا مهما من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، وتحرص مؤسسات الدولة والمجتمع ككل على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة، بحقهم فى العيش وسط بيئتهم الأسرية وتلبية كافة احتياجاتهم.

ونوه بحملات طرق الأبواب التى تقوم بها هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المنظومة الجديدة، للوصول إلى جميع المواطنين فى منازلهم وخاصة أهالينا من كبار السن فى الأماكن الأكثر فقرا واحتياجا لتوفير الخدمات والأدوية والرعاية الصحية المتكاملة لهم بهدف الاطمئنان على صحتهم وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم لكيفية الوقاية من الأمراض، وصولا لنمط حياة صحى يعزز الصحة العامة للمواطنين.