سامح شكرى يستقبل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، سايمون ستيل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، مبرزاً الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمى أو الشق الموضوعي، وذلك بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات عملية الإعداد الجارية لتنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل، والذى تعول عليه كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى من أجل دفع عمل المناخ الدولى قدماً وتحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى إعراب السكرتير التنفيذى للاتفاقية عن تقديره للتنسيق القائم بين الجانبين على كافة المستويات، مؤكداً ثقته فى قدرة الرئاسة المصرية للمؤتمر على إدارة توقعات المشاركين فى ظل التحديات الدولية الراهنة، وخروج المؤتمر بالنتائج المأمولة التى من شأنها تعزيز عمل المناخ الدولى فى مختلف جوانبه.