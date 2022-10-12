القوى العاملة: متابعة التدريب المهنى بالوحدة المتنقلة فى جنوب سيناء

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء فى تقريره، أنه تم المتابعة والمرور على وحدة التدريب المتنقلة بحضور أحمد السيد وكيل المديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير وتكثيف برامج التدريب المهنى بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل بها من أجل تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ولائقة.
وأضاف مدير المديرية ، أنه تم التنبيه على المتدربين بالإلتزام بالحضور والمشاركة أثناء عملية التدريب، كما يتم خلال التدريب توعية المتدربات بأهمية التدريب المهنى من أجل التشغيل، وما تبذله الدولة المصرية من جهود فى تنفيذ الدورات التدريبية لايجاد فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
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