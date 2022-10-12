وزير الزراعة يلتقى اثنين من الخبراء الدوليين فى إدارة أزمات الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و" سيلفيا لوبينز إكرا" نائب مدير مركز تنسيق قمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة و "ديفيد نابرو" عضو لجنة تيسير مجموعة التعامل مع أزمات الغذاء وشئون التمويل بالامم المتحدة، تكثيف سبل التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائى بمقر منظمة الأغذية والزراعة بروما في إيطاليا، والتى يشارك فيها عدد من الوزراء والسفراء اعضاء المنظمة.

وأعرب وزير الزراعة عن بالغ سعادته بهذا اللقاء والذى يضم اثنين من أهم خبراء إدارة الازمات المرتبطة بقضية الأمن الغذائى وخاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى تمثل تحديا كبيرا لهذا الملف بدءا بأزمة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة للتحدى الأكبر المترتب على تأثيرات التغيرات المناخية.

واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء، الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية فى ملف تأمين الغذاء والاهتمام بوضع حلول لأزمات وتحديات الأمن الغذائى بالإضافة إلى العمل على تحول النظم الزراعية والغذائية نحو الاستدامة والمرونة ضد الصدمات وأن هناك تغيرات كبيرة فى أداء الدولة المصرية فى الكثير من الملفات المتعلقة بالأمن الغذائى وإعادة بناء البنية التحتية للدولة المصرية.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات التى من شأنها حدوث استقرار فى ملف الأمن الغذائى وفى القلب منه استدامة نظم الغذاء وضرب مثال لذلك فى موضوع التغذية المدرسية فى حرص الدولة على حصول التلاميذ والطلاب على وجبات غذائية صحية ومتكاملة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة والدولة المصرية ترحب بكل الخبراء وشركاء التنمية لتقديم خبراتهم ودعمهم لمصر وخاصة أن الدولة المصرية منفتحة تماما على العالم وترحب بالكل فى اى وقت للاطلاع على كل ما تم تطويره فى كل جوانب الحياة لمواطنيها .

ومن ناحيتها أعربت السيدة سالفيا لوبينز إكرا نائب مدير مركز قمة الغذاء العالمية بالامم المتحدة، إن الأزمات المتلاحقة التى تواجه توفر الغذاء خاصة للدول والفئات الاكثر احتياجا لابد أن تواجه بأسلوب أكثر احترافية وأن مصر قد اتخذت إجراءات أكثر فاعلية لحماية ملف الأمن الغذائى والعمل على تنفيذ مخرجات قمم الغذاء وخاصة قمة الغذاء الأخيرة بكل مساراتها.

كما أعرب السيد ديفيد نابرو عضو لجنة التعامل مع أزمات الغذاء بالأمم المتحدة عن سعادته لما قطعته الدولة المصرية فى الأونة الأخيرة فى مجال استدامة النظم الغذائية وإتاحة الغذاء وخاصة زيادة الإنتاجية الزراعية وإتاحة البروتين لكل فئات المستهلكين فى مصر كما أنه يتابع كل التطورات التى تم إنجازها فى الكثير من القضايا المرتبطة بملف الغذاء.