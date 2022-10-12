ضبط متهمين بتحصيل أموال من سائح لتمكينه الصعود لمأذنة مسجد أثري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول لقطات مصورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمناً قيام شخصين بتحصيل مبلغ مالي من أحد الأجانب لتمكينه من الصعود لمأذنة أحد المساجد الأثرية .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل بازار – فرد أمن إدارى)، وبمواجهة الأول أقر بتعرفه على السائح الظاهر بمقطع الفيديو وآخر برفقته "القائم بالتصوير" بإحدى المناطق الآثرية وأوهمهما بقدرته على تنظيم زيارة خاصة لهما لأحد المساجد الأثرية وتمكينهما من الصعود لأعلى المأذنة الخاصة بالمسجد مقابل التحصل منها على مبلغ مالى على الرغم من أن زيارة المسجد مجانية.

وعقب موافقتهما اصطحابهما إلى لمسجد واتفق مع المتهم الثانى على فتح الباب المؤدى للمأذنة مقابل مبلغ مالي، وبمواجهة الثانى أيد ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .