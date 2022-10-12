عاجل- السيسى يتابع تنفيذ المشروع القومى للإنتاج الزراعى «مستقبل مصر»

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر". واطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، من العناصر كافة ومكونات البنية الأساسية، موجها بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية فى محيطه الجغرافى، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى المتوقع لتلك المنطقة فى إطار الدلتا الجديدة ونظرا لحجم الاراضى الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذى لكل من مشروع استصلاح الأراضى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.

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