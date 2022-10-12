برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مؤتمر المديرات التنفيذيات

جدة - نرمين السيد - ويأتى المؤتمر اتساقا مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وشهد مؤتمر CEO Women حضور عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية الهامة، وألقى الكلمات الافتتاحية الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار الوزيرة للمجلس القومى للأجور نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإسراء منصور عسيرى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالمملكة العربية السعودية، وكرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية والدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وألقت الكلمة نيابة عنه الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى كلمة الشركة المنظمة للمؤتمر أون إير جروب والتى ألقتها الدكتورة منى مراد، أمين عام المؤتمر والمدير التنفيذى للشركة المنظمة، والدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

ويهدف مؤتمر CEO Women للاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتى حققن نجاحات على المستوى المحلى والإقليمى، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية فى اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية. وتعد المملكة العربية السعودية هى ضيفة الشرف للنسخة الأولى من المؤتمر لتسليط الضوء على الجهود المتواصلة والمثمرة التى تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء فى المجالات المتنوعة وذلك فى إطار الخطوات الإصلاحية التى قامت بها المملكة لدعم المرأة وتمكينها فى كل المجالات المهمة فى البلاد، وإشراكها فى الحراك التنموى لبرامج "رؤية 2030".

وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التى تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها فى مختلف المجالات وذلك فى إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادى فى المنطقة العربية.

ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية تتناول فرص المرأة فى قطاعات محددة كالقطاع المصرفى والمالى فى جلسة بعنوان تعزيز الفرص الاستثمارية فى القطاعين المصرفى والمالى، بالإضافة إلى جلسة القيادة التنفيذية للمرأة فى القطاع الخاص والعام نحو تنافسية عالمية.

كما يتضمن المؤتمر جلسة نقاشية أخرى تتناول فرص التعليم للمرأة بعنوان التعليم وبرامج التأهيل الإدارى ومشروعات التنمية المستدامة واستعراضا لجهود قطاعات التحول الرقمى ومشاركة المرأة بها، كما ستناقش الجلسة الأخيرة تعزيز الفرص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية .

وجهت الدكتورة" منى مراد، أمين عام المؤتمر والمدير التنفيذى لشركة "أون إير جروب" المنظمة للمؤتمر، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى لرعايته للمؤتمر، والشكر للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على ما قدمته من دعم.

وأكدت أن المؤتمر يركز على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف الدورة الأولى من مؤتمرCEO

ورحبت خلود العميان الرئيس التنفيذى لمجلة فوربس الشرق الأوسط، بالمتواجدين فى مؤتمر الرئيسات التنفيذيات العربيات، مؤكدة فخرها وسعادتها للاجتماع لتكريم المرأة العربية فى القيادات التنفيذية، متقدمة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرعايته للمؤتمر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأكدت:"أننا تجاوزنا مرحلة التمكين لنبدأ مرحلة ثورية جديدة تتعلق بتواجد المرأة فى الإدارات العليا"، ولفتت إلى أنه على مستوى المنطقة يوجد 3 سيدات فقط فى منصب الرئيس التنفيذى ضمن أكبر 100 شركة بالمنطقة وهن هناء الرستمانى الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول بالإمارات، ورنده الصادق نائب المدير العام التنفيذى للبنك العربى الأردنى، وإلهام يسرى محفوظ رئيس الجهاز التنفيذى للبنك التجارى الكويتى هذا على مستوى القطاع المصرفى والمالى.

وأضافت أنه على مستوى الشركات العائلية هناك 4 شركات فقط التى تضم فى قياداتها التنفيذية سيدات وهى "مجموعات العليان، محسن درويش، عيسى القرق، والشرقيون فى مصر موضحة أنه من ضمن 50 شركة مساهمة عامة مصرية هناك شركتان فقط تتواجد السيدات فى قيادتها التنفيذية هما مجموعة التشخيص المتكاملة، والشرقيون".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للشركات الناشئة فإن هناك عدم ثقة لضخ الاستثمارات فى الشركات التى تقودها سيدات، حيث جاءت الشركات التى تضم سيدات فى إدارتها التنفيذية 10% فقط من الشركات التى حصلت على تمويلات وهو ما يقرب من 5-6 شركات فقط.

ولفتت إلى أن القطاع الصحى يمثل واحدا من أهم القطاعات التى تشهد مشاركة سيدات فى القيادة التنفيذية بواقع 6 سيدات بنسبة 12% فى القيادات العليا بالقطاع الصحى مطالبة بدعم أكثر لتعزيز تواجد المرأة فى القيادات العليا للشركات المختلفة.

وأوضحت أن هناك 30 سيدة قمن بتأسيس علامات تجارية فى الشرق الأوسط بصفة عامة خلال العام و20 سيدة قمن بتأسيس شركات فى قطاع التكنولوجيا خلال 2022.

وقال محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إنه على الرغم من ترديد كلمة إن المرأة هى نصف المجتمع، مازال تطبيق تلك الجملة فى الواقع الحقيقى ليس كاملا، مؤكدا أن تمكين المرأة ينعكس على بشكل إيجابى على المرأة والمجتمع ككل، ومن تلك التأثيرات تقليل معدل البطالة، المساهمة فى تحسين الاقتصاد، تحقيق مبدأ المساواة، تشكيل نماذج للمرأة الناجحة، عدالة توزيع الحقوق على أفراد المجتمع والقضاء على اشكال التمييز.

وأشاد الشناوى باستراتيجية تمكين المرأة 2030 التى من شأنها أن تضع المرأة كعضوا فاعلا لمجتمع يكفل لها دون تمييز القدرة على القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن.

كما أشار إلى أن جامعة الجلالة تركز على تلك المبادئ حيث قامت بافتتاح وحدة تكافؤ الفرص التى كانت من أوائل الوحدات التى تم تدشينها فى الجامعة وتم افتتاحها بحضور الدكتورة مايا مرسى، موضحا أن نسبة القيادات والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتخطى 50%.

ومن أجل تعزيز قدرات المرأة قال إن الجامعة تدعم مبادرة She FinTech موضحا أن الدورة الأخيرة من المبادرة تأتى تحت رعاية المجلس الدولى للمرأة فى مجال البنوك والتكنولوجيا المالية والبنك المركزى وتتضمن مواضيع الإقراض البديل، المحافظ الرقمية، أساليب التمويل المبتكرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إسراء منصور العسيلى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع بالمملكة العربية السعودية، أن مثل هذه المبادرات والمؤتمرات تدعم تواجد المرأة فى كل القطاعات، كما أثنت فى كلمتها على دور المرأة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بما ساهم فى تقدم حصة المرأة فى سوق العمل السعودية لـ38% كما تبوأت المرأة العديد من المراكز القيادية والمؤثرة.

وأكدت أن جزء كبير من الإعلام يمثل نوع من التنميط ولا يقدم سوى مسارين لتحسين الصورة النمطية للمرأة ويركز على دورها كونها مستهلك أو يسهم فى قولبة المرأة فى أنماط محددة إما أن تكون ناجحة عمليا أو ناجحة أسريا وذلك بعد تحليل 200 ألف مادة من 114 دولة.

وأشارت إلى أن عدد السيدات العاملات فى الإعلام يبلغ 19% فقط، وأن 14% من الخريجات يعملن فى الإعلام.

وأكدت كرستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، على أن مؤتمر CEO Women، يوفر منصة للنقاش حول دور السيدات فى الوظائف القيادية، مضيفة أن القطاع الخاص يجب أن يتخذ خطوات أوسع فى مساعدة المرأة على القيام بدورهن واعتماد سياسات أكثر مرونة فى التعامل مع السيدات، بالإضافة إلى مواجهة أى صعوبات بالنساء فى أماكن العمل وتمثل واحدة من الصعوبات التى قد تتسبب فى صعوبات تعوق تقدم المرأة قائلة: "لدينا إطار يمكن تطبيقه فى القطاع الخاص بما يحقق للقطاع تضمين أوسع للسيدات بداية من تأهيلهن، وتوظيفهن، وضمان بيئة آمنة حتى تواجدهن فى القيادات التنفيذية للشركات الخاصة".

وأضافت فادية كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، أن المنظمة تم تأسيسها منذ 20 عاما وهى منظمة حكومية تجمع الحكومات العربية ويتكون مجلس إدارتها من السيدات فى المناصب الحكومية التى تركز على المرأة.

ومنذ نشأتها تهتم المنظمة بخمس مجالات، هى مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، والتشريعات الخاصة بالمرأة حيث تقوم المنظمة بتحديث التشريعات لتحسين وضع المرأة فى المجتمعات العربية، لاسيما وأن التاريخ السياسى والدينى والثقافى للدول العربية مشترك.

وقالت إن المجال الثالث هو المجال الاقتصادى وتركز المنظمة على تمكين السيدات والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للمرأة ضمن الفئات الضعيفة والمهمشة، ثم المجال الرابع، وهو مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يتم الاعتماد عليها فى البرامج التدريبية وتوصيل المعلومات للمرأة والوصول إلى الاتصال بالعالم، وأخيرا المجال الخامس وهو المجال التربوى الذى بدأ بحصول المرأة على فرص للتعلم، حيث يبلغ متوسط عمل السيدات فى العالم العربى حوالى 20% فقط، وبالتالى اكتشفنا أن المجال التربوى يتعلق بتفكيك الصور النمطية لما يسهل لهم الدخول إلى سوق العمل والمشاركة فى المجتمعات بشكل أكثر تأثيرا وتطوير السلوكيات المجتمعية لتحقيق النمو المستدام لمشاركة المرأة.

وأكدت أفنان بنت عبد الله الشعيبى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، على أهمية جهود مصر فى مجال تنسيق التعاون المشترك، فى القطاعات الاقتصادية والقانوينة فى دولنا الإسلامية، متوجهة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المتواصل لقضايا المرأة بصفة عامة، واستضافة مصر لمقر المنظمة وتوفير ما يساعدها فى أنشطتها ودعم أنشطة المنظمة.

وأوضحت أن المنظمة تهدف إلى تمكين السيدات فى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه فى عام 2005 التزمت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى لإنشاء المنظمة ودخلت حيز التنفيذ فى يوليو 2020.

وأكدت أن مثل تلك الفاعليات توفر حلول مبتكرة لدعم دور المرأة وإزالة المعوقات والتحديات التى تواجهها، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تركز على منح المرأة الفرصة لتطوير الذات والمشاركة فى تطوير نفسها ومجتمعها.

وقالت حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار الوزيرة للمجلس القومى للأجور فى كلمتها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تؤمن بدعم المرأة لتوفير كافة الفرص انطلاقا من رؤية مصر 2030 لتعزيز المكانة الريادية للمرأة والاحتفاء بالقيادات اللاتى حققن نجاحات على المستوى المحلى والإقليمى فى إدارة المؤسسات. وأكدت على أهمية مؤتمر CEO Women فى ضوء ما يشهده من مشاركة المنظمات الدولية والشركات والمنظمات من المجتمع المدنى، والشكر موصول للضيوف من السعودية.

وقالت حنان نظير، إن المرأة اثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات مثل كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية والتى تلقى بظلالها على كافة الدول حيث تمثل المرأة عنصر فعال فى مواجهة الأزمات والتحديات، ومن هنا يجب تمكين المرأة للمشاركة فى النمو الشامل والمستدام مؤكدة أن دعم المرأة أصبح نهج أصيل فى كافة سياسات الدولة.

واستعرضت عددا من المشروعات والمبادرات، التى تدعم السيدات ومنها مبادرة حياة كريمة ودورها فى تحسين حياة المرأة وتركز على تحسين حياة 34 مليون مرأة عبر خدمات صحية، وسكن مناسب، مشيرة إلى أن تحسين وضع المرأة بما يصب فى صالح الدولة وتحسين حياة الأسر وفى قلبها المرأة.



كما ألقت الضوء على حزمة من البرامج لتأهيل السيدات منها برنامج القيادة التنفيذية النسائية حيث تمكن البرنامج من تدريب 4 آلاف سيدة، مضيفة أن الحكومة أطلقت مبادرة هى لمستقبل رقمى تم تدريب 2000 سيدة عبر تلك المبادرة.

كما تطرقت إلى قرار هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى بتمثيل 2 من السيدات فى مجالس إدارات الشركات المالية غير المصرفية والبنوك، وأوضحت أن 30% من الفائزين فى برنامج الابتكار الحكومى من السيدات.

وقالت إن برنامج دعم المشروعات الناشئة للمشروعات الخضراء والذكية الذى أطلقته وزارة التخطيط مؤخرا تضمن فئة لمشروعات المرأة وذلك لعرضها فى قمة المناخ Cop27 والتى شهدت مشاركة 1045 فى فئة المرأة.

ووفقا لإحصائيات البنك المركزى ارتفعت السيدات اللاتى لديهن معاملات بنكية لـ16 مليون سيدة بنسبة نمو 63% بين 2016-2021.

وحظيت النسخة الأولى من مؤتمر CEO Women على رعاية وشراكة عدد من المؤسسات والشركات الهامة ويأتى المؤتمر برعاية الشريك الإعلامى الإقليمى فوربس الشرق الأوسط، الشريك الأكاديمى جامعة الجلالة، الشريك التكنولوجى Fixed Group، الراعى الإستراتيجى البريد المصرى، الراعى الذهبى التجارى وفا بنك، الراعى الفضى مجوهرات ياسمين، الراعى الإنتاجى سترايك ميديا، الراعى الإذاعى نجوم إف إم و نايل إف إم، شريك العلاقات العامة شركة The PROS، ومن تنظيم شركة أون إير جروب ON AIR Group.